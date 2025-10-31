Mehr als sechs Jahre nach dem Abriss der alten Schuhfabrik in Gommern liegt das Gelände noch immer brach. Die Stadt hofft auf Fortschritte im Zwangsversteigerungsverfahren - warum sich das aber hinzieht.

Grundstück in Gommerns Altstadt liegt brach nach Abriss der Schuhfabrik: Was soll passieren?

Ein Foto vom 19. Dezember 2018. Kurz danach wurde die Schuhfabrik ab Januar bis in den März 2019 hinein abgerissen und das Gelände beräumt.

Gommern - Sechseinhalb Jahre nach dem Abriss der alten Schuhfabrik in der Walther-Rathenau-Straße ist von dem einst prägenden Industriegebäude nichts mehr übrig. Wo früher Hunderte Menschen Schuhe fertigten, wachsen heute Gras und Sträucher zwischen Betonplatten. Und noch immer ist unklar, wie es mit der Fläche weitergeht.