Die Stadt Burg senkt rückwirkend zum 1. Januar 2025 den Hebesatz für Nicht-Wohngrundstücke von 909 auf 824 Prozent. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Grundstücksbesitzer können sich freuen: Stadt Burg senkt Steuer und zahlt Geld zurück

Wer Grundstücke beispielsweise mit Geschäftshäusern besitzt, kann mit Geld rechnen.

Burg - Es gibt Geld für die Eigentümer sogenannter Nicht-Wohngrundstücke, also beispielsweise von Gewerbegrundstücken. Der Hebesatz wird zum Beginn dieses Jahres nach einem Stadtratsbeschluss von 909 auf 824 Prozent gesenkt. Wann ist mit dem Geld zu rechnen?