weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Neue Grundsteuer: Grundstücksbesitzer können sich freuen: Stadt Burg senkt Steuer und zahlt Geld zurück

Neue Grundsteuer Grundstücksbesitzer können sich freuen: Stadt Burg senkt Steuer und zahlt Geld zurück

Die Stadt Burg senkt rückwirkend zum 1. Januar 2025 den Hebesatz für Nicht-Wohngrundstücke von 909 auf 824 Prozent. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Von Thomas Pusch 04.12.2025, 15:48
Wer Grundstücke beispielsweise mit Geschäftshäusern besitzt, kann mit Geld rechnen.
Wer Grundstücke beispielsweise mit Geschäftshäusern besitzt, kann mit Geld rechnen. Foto: imago/Panthermedia

Burg - Es gibt Geld für die Eigentümer sogenannter Nicht-Wohngrundstücke, also beispielsweise von Gewerbegrundstücken. Der Hebesatz wird zum Beginn dieses Jahres nach einem Stadtratsbeschluss von 909 auf 824 Prozent gesenkt. Wann ist mit dem Geld zu rechnen?