Gut vier Wochen durften Hühner, Gänse & Co. im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nicht ins Freie. Nun endete die Frist - was seit dem 4. Dezember jetzt gilt.

Aktueller Stand zur Geflügelpest: Landkreis Anhalt-Bitterfeld hebt Stallpflicht auf - doch nicht flächendeckend

Bis 3. Dezember galt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine flächendeckende Stallpflicht - wo Hühner nun wieder ins Freie dürfen.

Zerbst/Köthen - Nachdem das Vogelgrippe-Virus bei zwei toten Kranichen bei Bone nahe Zerbst nachgewiesen wurde, galt seit dem 4. November im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Stallpflicht für Geflügel. Vorerst bis 3. Dezember durften Hühner, Enten und Gänse nicht mehr ins Freie gelassen werden - höchstens unter gesicherten Vorrichtungen an die frische Luft. Mit Fristende stellt sich für Geflügelhalter nun die Frage: Wird die Regelung verlängert oder aufgehoben?