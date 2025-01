Spenden-Aktion mit Delikatessen Grüne Woche in Berlin: Wie ein Unternehmer aus Kade Opfern des Magdeburger Anschlags helfen will

Auf der Grünen Woche in Berlin werden auch 2025 Tausende von Besuchern erwartet. Am Stand des Jerichower Landes will Michael Reiß, Inhaber der Kader Wildererhütte, mit einer besonderen Aktion für die Opfer des Magdeburger Anschlags Geld sammeln.