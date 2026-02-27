Größer, moderner aber weniger grün: Der Grünschnittplatz Grabow ist pünktlich zur Gartensaison umgezogen. Wo Bürger jetzt Rasenmahd und Wurzelholz abgeben und welche Möckeraner Sammelstelle ebenfalls umziehen wird.

Landkreisbeigeordneter Stefan Dreßler mit Bauleiter Uwe Günther und dem Grabower Ortsbürgermeister Thomas Lindemann am neuen Grünschnittplatz von Grabow (v. li.).

Grabow - Der Schnee ist geschmolzen, die Sonne kommt raus. Es wird wieder durchgeblüht in Möckerns Gärten. Doch längst nicht alles, was jetzt im Garten wächst, soll dort auch bleiben. Wie gut, dass die Grünschnittplätze im Landkreis und in der Einheitsgemeinde in der kommenden Woche wieder öffnen. Nur die altbekannte Sammelstelle von Grabow wird nicht wiedereröffnet.