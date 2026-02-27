weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Handel über Landesgrenze: Neuer Edeka-Markt in Ziesar: Martin Matthews zieht positive Bilanz nach Eröffnung

Handel über Landesgrenze Neuer Edeka-Markt in Ziesar: Martin Matthews zieht positive Bilanz nach Eröffnung

Nur wenige Wochen nach der Eröffnung zeigt sich Kaufmann Martin Matthews zufrieden mit dem Start seines neuen Edeka-Marktes in Ziesar. Besonders Kunden aus dem Umland nehmen das moderne und nachhaltige Angebot gut an.

Von Mike Fleske und Robert Sonntag 27.02.2026, 16:00
Geschäftsführer Martin Matthews (l) und Genthiner Grünenpolitiker Lutz Nitz in der neuen Edeka-Filiale in Ziesar.
Geschäftsführer Martin Matthews (l) und Genthiner Grünenpolitiker Lutz Nitz in der neuen Edeka-Filiale in Ziesar. Foto: Mike Fleske

Genthin/Ziesar - Wer in Ziesar einkauft, trifft seit wenigen Wochen auf ein vertrautes Gesicht aus Genthin. Und der Start des neuen Marktes scheint vielversprechend.