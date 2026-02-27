Handel über Landesgrenze Neuer Edeka-Markt in Ziesar: Martin Matthews zieht positive Bilanz nach Eröffnung

Nur wenige Wochen nach der Eröffnung zeigt sich Kaufmann Martin Matthews zufrieden mit dem Start seines neuen Edeka-Marktes in Ziesar. Besonders Kunden aus dem Umland nehmen das moderne und nachhaltige Angebot gut an.