Handel über Landesgrenze Neuer Edeka-Markt in Ziesar: Martin Matthews zieht positive Bilanz nach Eröffnung
Nur wenige Wochen nach der Eröffnung zeigt sich Kaufmann Martin Matthews zufrieden mit dem Start seines neuen Edeka-Marktes in Ziesar. Besonders Kunden aus dem Umland nehmen das moderne und nachhaltige Angebot gut an.
27.02.2026, 16:00
Genthin/Ziesar - Wer in Ziesar einkauft, trifft seit wenigen Wochen auf ein vertrautes Gesicht aus Genthin. Und der Start des neuen Marktes scheint vielversprechend.