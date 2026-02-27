Im Altmarkkreis Salzwedel wurde in einem Dorf möglicherweise Quecksilber mitten auf der Straße entdeckt. Bereits seit mehreren Tagen waren Spezialkräfte im Vollschutz vor Ort bei Reinigungsarbeiten zu beobachten. Die Bürger wurden bislang nicht aufgeklärt.

Arbeiten wie hier unter Vollschutz fanden in Cheine statt.

Cheine. – In Cheine im Altmarkkreis Salzwedel sind die Anwohner hochbesorgt. Offenbar lag auf der Straße vor ihren Häusern mehrere Tage lang Quecksilber. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Der Altmarkkreis hatte offenbar bereits vor Tagen ein Team geschickt. Nach Angaben mehrerer Zeugen wird dort seit Mittwoch unter Vollschutz gearbeitet.