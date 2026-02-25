weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Forschungsprojekt am Klinikum Magdeburg: So soll Pflegepersonal körperlich entlastet werden

Das Klinkum Magdeburg forscht nun mit der Hochschule Magdeburg-Stendal an einem neuen Hilfsmittel in der Pflege. Ein Exoskelett soll das Personal körperlich entlasten.

Von Victor Herrmann 25.02.2026, 09:38
Der Mann auf dem Foto trägt ein Exoskelette. In einem neuen Projekt von Klinikum Magdeburg und der Hochschule Magdeburg-Stendal wird getestet, wie dadurch Pflegepersonal entlastet werden kann. Foto: Matthias Piekacz/Hochschule Magdeburg-Stendal

Magdeburg. - Das Klinikum Magdeburg nimmt an einem Forschungsprojekt der Hochschule Magdeburg-Stendal zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege teil. In einer Pressemitteilung kündigt das Krankenhaus an, das Pflegepersonal habe ab Anfang März 2026 die Möglichkeit, an dem Projekt teilzunehmen. Wie das aussieht und wie es dem Personal helfen soll.