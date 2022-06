Gübs: 800 Jahre Ortschaft und 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Ihren 800. Geburtstag und das 100-jährige Bestehen ihrer Freiwilligen Feuerwehr feiert am kommenden Sonnabend, 11. Juni, die Ortschaft Gübs.

Bei Festen steht Ortschef Andreas Lange auch selbst mit am Zapfhahn.

Gübs - Schon am Freitagabend wird der Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in Gübs gegeben. Dann finde der offizielle Festakt statt, kündigte der Gübser Ortsbürgermeister Andreas Lange (Aktiv für Bürger) an. Hierbei würden auch Ehrungen für Kameraden der Ortsfeuerwehr stattfinden. Erstmals soll dabei zudem ein Ehrenbürgerpreis des Ortes verliehen werden. Er soll danach alle zwei Jahre vergeben werden.