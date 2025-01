Menz. Eine kurze Mitteilung ist am Freitagmorgen aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt im Mailpostfach der Volksstimme eingetrudelt. Pressesprecher Peter Mennicke hat darin Erfreuliches für alle Autofahrer zu verkünden, die tagtäglich die B 184 bei Menz nutzen.

„Am Montag, 27. Januar, voraussichtlich am frühen Nachmittag, wird der Verkehr auf die zweispurige Umfahrung neben der B 184 verlegt. Damit fällt die Ampelregelung an der Strecke weg“, so Peter Mennicke.

Oft gelesen: Vollsperrung: Schwerer Unfall in Gommern

Seit November 2024 brauchten Autofahrer kurz hinter Menz in Richtung Magdeburg starke Nerven – ebenso in Gegenrichtung. Aufgrund des Abrisses und Neubaus der Polstrienen-Brücke, über die die B 184 verläuft, wurde dort eine Ampelregelung eingeführt und der Verkehr einspurig über die Brücke geleitet.

Mehr zu Verkehr: Achtung, Autofahrer! Ab Mittwoch Staugefahr in Gommern: Umleitung über B1 nutzen

Seitdem wurde direkt neben der Brücke eine asphaltierte, zweispurige Umfahrung gebaut. Die Fertigstellung war für Ende Dezember geplant, musste aufgrund der Witterungsbedingungen aber verschoben werden. Nun ist sie fertig.