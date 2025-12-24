weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
„Wir machen drei Kreuze“ Härteste Zeit des Jahres: Paketflut fordert neue Post-Frau in Biederitz

Seit einem halben Jahr vertritt Miriam Hoppe die Deutsche Post in Biederitz. Trotz etlicher Herausforderungen gilt die Weihnachtszeit jedoch als Endgegner.

Von Willy Weyhrauch 24.12.2025, 06:05
Post-Frau Miriam Hoppe aus Biederitz, deren Geschäft zur Weihnachtszeit einem Paketzentrum gleicht.
Post-Frau Miriam Hoppe aus Biederitz, deren Geschäft zur Weihnachtszeit einem Paketzentrum gleicht. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. - Mit ihrem Post-Café half Miriam Hoppe der Ortschaft Biederitz im vergangenen Sommer aus der sprichwörtlichen Patsche. Nun spricht die Unternehmerin ein halbes Jahr später über die eindrückliche Zeit, sonderbare Pakete, Stammkunden, „Generation Tetris“ und worauf sich Gäste im kommenden Jahr freuen dürfen.