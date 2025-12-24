Seit einem halben Jahr vertritt Miriam Hoppe die Deutsche Post in Biederitz. Trotz etlicher Herausforderungen gilt die Weihnachtszeit jedoch als Endgegner.

Post-Frau Miriam Hoppe aus Biederitz, deren Geschäft zur Weihnachtszeit einem Paketzentrum gleicht.

Biederitz. - Mit ihrem Post-Café half Miriam Hoppe der Ortschaft Biederitz im vergangenen Sommer aus der sprichwörtlichen Patsche. Nun spricht die Unternehmerin ein halbes Jahr später über die eindrückliche Zeit, sonderbare Pakete, Stammkunden, „Generation Tetris“ und worauf sich Gäste im kommenden Jahr freuen dürfen.