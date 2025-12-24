Gondelfahrten im Wassergraben von Schloss Möckern geplant, aber keine Tanzveranstaltungen in Loburg, weil die Jugend randaliert: Was Exil-„Ossis“ und Alt-„Wessis“ vor 70 Jahren in der Zeitung über unsere Region lesen konnten.

Randale im HO-Klo, Kino im Schloss Möckern: Was in der Zeitung vor 70 Jahren stand

Das Schloss Möckern während der Umbauphase in den 50er-Jahren.

Möckern/Loburg. - Bekanntlich ist nichts so alt, wie die Zeitung von gestern. Die Ausgabe des „Anhalter Anzeigers/Magdeburgische Zeitung“, die dem Volksstimme-Reporter unlängst in die Hände fiel, ist es aber doch wert, aufmerksam durchgeblättert zu werden. Schließlich machten schon vor 70 Jahren randalierende Jugendliche in Loburg Probleme, über die der „Anhalter Anzeiger“ im Jahr 1955 in seiner Dezember-Ausgabe berichtete.