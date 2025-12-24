Wunderkerzen, Böller und Brände Beim Jahreswechsel wird die Feuerwehr in Zerbst gefordert
Entzündliche Adventskränze und Pappe von Pyrotechnik: Gerade zum Jahreswechsel, wenn die Kerzen brennen, die Feuerwerke fliegen und die Funken von Wunderkerzen sprühen, kommt die Feuerwehr in Zerbst zum Einsatz. Der Stadtwehrleiter erklärt, worauf man achten sollte.
Zerbst - Kerzenlicht, Adventsgestecke und Wunderkerzen gehören für viele Menschen fest zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel dazu. Für die Feuerwehr Zerbst bedeutet diese besinnliche Zeit jedoch erhöhte Aufmerksamkeit.