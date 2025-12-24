Wunderkerzen, Böller und Brände Beim Jahreswechsel wird die Feuerwehr in Zerbst gefordert

Entzündliche Adventskränze und Pappe von Pyrotechnik: Gerade zum Jahreswechsel, wenn die Kerzen brennen, die Feuerwerke fliegen und die Funken von Wunderkerzen sprühen, kommt die Feuerwehr in Zerbst zum Einsatz. Der Stadtwehrleiter erklärt, worauf man achten sollte.