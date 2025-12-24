weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wunderkerzen, Böller und Brände: Beim Jahreswechsel wird die Feuerwehr in Zerbst gefordert

Entzündliche Adventskränze und Pappe von Pyrotechnik: Gerade zum Jahreswechsel, wenn die Kerzen brennen, die Feuerwerke fliegen und die Funken von Wunderkerzen sprühen, kommt die Feuerwehr in Zerbst zum Einsatz. Der Stadtwehrleiter erklärt, worauf man achten sollte.

Von Saskia Fischer 24.12.2025, 08:02
Hier gilt Brandgefahr: Vor dem Feuerwerk sollte man sich einen Eimer Wasser oder eine Gießkanne bereitstellen, Bei größeren Bränden: 112 wählen.
Zerbst - Kerzenlicht, Adventsgestecke und Wunderkerzen gehören für viele Menschen fest zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel dazu. Für die Feuerwehr Zerbst bedeutet diese besinnliche Zeit jedoch erhöhte Aufmerksamkeit.