Sticker mit rechtsradikalen Inhalten an einer Laterne in der Innenstadt von Burg

Burg. - Sie gehören in allen Städten Sachsen-Anhalts zum Straßenbild – Sticker und Graffitis jeglicher Art. Sie bedecken dabei alles, was in Fußgängerzonen zu finden ist, seien es Straßenschilder, Litfaßsäulen und Laternenpfähle. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Liebesbekundungen zum 1.FC Magdeburg, lokalen Sportvereinen oder Werbung für Bands und Festveranstaltungen.