Ein Mann hat vor dem Amtsgericht Burg gestanden, weil er eine Frau geschlagen haben soll. Nicht irgendeine Frau, sondern die Mutter seiner Kinder. Er bestreitet die Tat aber.

Der Angeklagte soll eine Frau ins Gesicht geschlagen haben.

Burg - Ein Vormittag im Mai vergangenen Jahres: Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte eine Frau zunächst mit der flachen Hand auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben, „weil sie andere Männer getroffen hat“. Dann nimmt er sich einen Ring, setzt ihn auf und traktiert die Frau erneut am Kopf und im Gesicht. So wird es im Burger Amtsgericht verlesen.