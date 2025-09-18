weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Bares für Rares im Kleinformat: Haus- und Hofflohmarkt in Biederitz begeht 10. Jubiläum am 21. September

Bares für Rares im Kleinformat Haus- und Hofflohmarkt in Biederitz begeht 10. Jubiläum am 21. September

Aufgrund der hohen Nachfrage findet das beliebte „Bares-für-Rares“-Event im Kleinformat zwei Mal im Jahr statt. Doch das geht auch mit Herausforderungen für die Organisatoren einher.

Von Willy Weyhrauch 18.09.2025, 14:45
Zum zehnten Mal können die Menschen in Biederitz und aus der Umgebung nach verborgenen Dachboden-Schätzen Ausschau halten.
Zum zehnten Mal können die Menschen in Biederitz und aus der Umgebung nach verborgenen Dachboden-Schätzen Ausschau halten. Foto: Pro Biederitz

Biederitz - Mit dem 10. Haus- und Hofflohmarkt begehen Nadine Schulz und Miriam Hoppe - die neue Postfrau in Biederitz - ein besonderes Jubiläum. Doch für die beiden Organisatorinnen geht es um deutlich mehr, als nur die Dachböden der Ortschaft vom eingestaubten Trödel zu befreien.