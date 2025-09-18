Aufgrund der hohen Nachfrage findet das beliebte „Bares-für-Rares“-Event im Kleinformat zwei Mal im Jahr statt. Doch das geht auch mit Herausforderungen für die Organisatoren einher.

Zum zehnten Mal können die Menschen in Biederitz und aus der Umgebung nach verborgenen Dachboden-Schätzen Ausschau halten.

Biederitz - Mit dem 10. Haus- und Hofflohmarkt begehen Nadine Schulz und Miriam Hoppe - die neue Postfrau in Biederitz - ein besonderes Jubiläum. Doch für die beiden Organisatorinnen geht es um deutlich mehr, als nur die Dachböden der Ortschaft vom eingestaubten Trödel zu befreien.