Es ist wärmer, da will man sich für kurze Wege lieber schnell aufs Rad schwingen, statt das Auto zu bemühen. Wer sein Rad fit wissen will, ist bei Heiko Persch richtig.

Burg - Gerissene Kette oder Plattfuß. Die Fahrradwerkstätten im Jerichower Land wie jene von Heiko Persch in Burg helfen Radlern beim Start in die neue Saison. Damit Glassplitter oder Pappnägel der Lust auf eine Radtour keinen Strich durch die Rechnung machen, sind die Fachmänner und -frauen im Einsatz.

„Der platte Reifen ist bei den Reparaturen der Klassiker“, merkt Heiko Persch schmunzelnd an. Seit 1972 ist das Fahrradgeschäft von Persch in der Schartauer Straße 24 zu finden, die Historie der Fahrradreparatur durch dessen Familie reicht bis ins Jahr 1927, auch wenn sie lange nicht das Hauptgeschäft war.

Der 65-Jährige hat über die Jahre die Entwicklung in der Fahrradindustrie begleitet. Mittlerweile sei es so, dass sich herkömmliche Fahrräder und sogenannte E-Bikes von der Nachfrage und vom Angebot her in etwa die Waage halten. „Vor allem Älteren kommen die Elektromotoren als Antrieb entgegen“, weiß Heiko Persch. Bis zu seinem 70. Lebensjahr wolle er seiner Kundschaft mit Rat und Tat zur Seite stehen.