Das beliebte Sportevent startet in die neue Saison. Auch aus dem Jerichower Land haben sich wieder hunderte Menschen in Teams organisiert.

Burg - Am 28. August. ist es wieder soweit, die Kampagne „Stadtradeln“ geht in die neue Saison. Im ganzen Jerichower Land werden sich wieder hunderte Menschen auf ihre Drahtesel schwingen, um für ihr Team so viele Kilometer wie möglich zu strampeln. Bis zum 17. September haben sie dafür Zeit. Wie die Zahlen für den Landkreis aussehen.