Das Café am Domfelsen war nach einem Wasserschaden Ende 2023 geschlossen worden. Nun gibt es neue Betreiber, die es mit einem speziellen Konzept wiederbeleben wollen.

Nach über 20 Monaten: Café am Domfelsen in Magdeburg startet neu

Magdeburg. - „Warum vermietet er es denn nicht?“ Diese Frage kennt Friedrich Lehmann nur zu gut. Schließlich befindet sich sein Café Domfelsen in 1A-Lage, direkt an der Magdeburger Elbuferpromenade. Doch seit Ende 2023 blieben dessen Türen geschlossen. Nun wird sich das aber ändern, wie der Eigentümer ankündigt.