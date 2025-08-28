Betreiber stellen ihr Konzept vor Nach über 20 Monaten: Café am Domfelsen in Magdeburg startet neu
Das Café am Domfelsen war nach einem Wasserschaden Ende 2023 geschlossen worden. Nun gibt es neue Betreiber, die es mit einem speziellen Konzept wiederbeleben wollen.
Aktualisiert: 28.08.2025, 09:01
Magdeburg. - „Warum vermietet er es denn nicht?“ Diese Frage kennt Friedrich Lehmann nur zu gut. Schließlich befindet sich sein Café Domfelsen in 1A-Lage, direkt an der Magdeburger Elbuferpromenade. Doch seit Ende 2023 blieben dessen Türen geschlossen. Nun wird sich das aber ändern, wie der Eigentümer ankündigt.