Wo einst Gruson sein Anwesen in Biederitz (Jerichower Land) hatte, da wird nun Salat angebaut. Und zwar in einer alternativen Form. Indoor Farming geht neue Wege.

Hier betreib Dr. Martin Pittorf eine Hydroponik-Farm und baut in einem futuristisch anmutenden Stil Salate und weitere Gemüse an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biederitz - Die Zukunft der Landwirtschaft ist eine umstrittene, das zeigen nicht nur die aktuellen Proteste von Bauern und Landwirten in Deutschland und Frankreich, sondern auch die Vielzahl von alternativen Konzepten und Ideen, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Eine davon wird in Biederitz in einer Hydroponik-Farm umgesetzt.