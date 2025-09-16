Die Schuleingangsuntersuchung ist Pflicht. Sehen, Hören, Sprechen, Koordination - in vielen Bereichen werden die Bald-Schulkinder getestet. Und die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache.

Immer mehr Einschulkinder mit Förderbedarf: Warum besonders ein Trend besorgniserregend ist

Die Schuleingangsuntersuchung offenbart in Sachsen-Anhalt immer mehr Förderbedarf bei Kindern.

Burg. Schuleingangsuntersuchungen sind mitunter ein heikles Thema - vor allem für besorgte Eltern. Sie sind in Sachsen-Anhalt gesetzlich vorgeschrieben. Aktuelle Zahlen zeigen: Der dabei festgestellte Förderbedarf steigt kontinuierlich. Vor allem in einem Bereich.