Untersuchung mit alarmierenden Zahlen Immer mehr Einschulkinder mit Förderbedarf: Warum besonders ein Trend besorgniserregend ist
Die Schuleingangsuntersuchung ist Pflicht. Sehen, Hören, Sprechen, Koordination - in vielen Bereichen werden die Bald-Schulkinder getestet. Und die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache.
Burg. Schuleingangsuntersuchungen sind mitunter ein heikles Thema - vor allem für besorgte Eltern. Sie sind in Sachsen-Anhalt gesetzlich vorgeschrieben. Aktuelle Zahlen zeigen: Der dabei festgestellte Förderbedarf steigt kontinuierlich. Vor allem in einem Bereich.