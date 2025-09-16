weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Untersuchung mit alarmierenden Zahlen: Immer mehr Einschulkinder mit Förderbedarf: Warum besonders ein Trend besorgniserregend ist

EIL
"Massenanfall an Verletzten" auf A9! Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Tote
"Massenanfall an Verletzten" auf A9! Verletzte werden aus Autowracks geschnitten - keine Tote

Untersuchung mit alarmierenden Zahlen Immer mehr Einschulkinder mit Förderbedarf: Warum besonders ein Trend besorgniserregend ist

Die Schuleingangsuntersuchung ist Pflicht. Sehen, Hören, Sprechen, Koordination - in vielen Bereichen werden die Bald-Schulkinder getestet. Und die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache.

16.09.2025, 18:15
Die Schuleingangsuntersuchung offenbart in Sachsen-Anhalt immer mehr Förderbedarf bei Kindern.
Die Schuleingangsuntersuchung offenbart in Sachsen-Anhalt immer mehr Förderbedarf bei Kindern. Symbolbild: dpa

Burg. Schuleingangsuntersuchungen sind mitunter ein heikles Thema - vor allem für besorgte Eltern. Sie sind in Sachsen-Anhalt gesetzlich vorgeschrieben. Aktuelle Zahlen zeigen: Der dabei festgestellte Förderbedarf steigt kontinuierlich. Vor allem in einem Bereich.