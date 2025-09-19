Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt erschütterte Magdeburg – und offenbarte eklatante Sicherheitslücken. Nun steht die Stadt unter Druck: Schutz muss her, der nächste Weihnachtsmarkt steht vor der Tür.

Weihnachtsmarkt unter neuen Vorzeichen: Magdeburg muss Sicherheit neu definieren

Mit schweren Betonblöcken wurde der Weihnachtsmarkt in Magdeburg gesichert. Doch das ist nicht mehr zeitgemäß.

Magdeburg. - Es gab gravierende Mängel im Sicherheitskonzept des Magdeburger Weihnachtsmarktes. Doch sie waren laut Bundesverband Veranstaltungssicherheit nicht ursächlich für den Anschlag am 20. Dezember 2024. In der Abschlusssitzung des Sonderausschusses am Freitag, 19. September 2025, wurden ging es um die Frage von Schuld, Verantwortung und die Zukunft von Großveranstaltungen.