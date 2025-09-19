Wo Heimat duftet Kommentar zu Kaffee, Kuchen und ganz viel Herz am Sonntag: Lässt sich Glück backen?

Was verbindet 23 Kuchen, ein Campingplatz und ein Burgcafé? Es ist mehr als nur guter Geschmack: Es ist der Beweis, dass Heimat dort entsteht, wo Menschen mit Herz und Händen anpacken. Reporterin Anett Roisch ist mittendrin – und hat viel mehr gefunden als Streuselkuchen.