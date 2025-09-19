weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Wo Heimat duftet Kommentar zu Kaffee, Kuchen und ganz viel Herz am Sonntag: Lässt sich Glück backen?

Was verbindet 23 Kuchen, ein Campingplatz und ein Burgcafé? Es ist mehr als nur guter Geschmack: Es ist der Beweis, dass Heimat dort entsteht, wo Menschen mit Herz und Händen anpacken. Reporterin Anett Roisch ist mittendrin – und hat viel mehr gefunden als Streuselkuchen.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 19.09.2025, 17:12
Anett Roisch ist Reporterin bei der Volksstimme.
Anett Roisch ist Reporterin bei der Volksstimme. Foto: David Behrendt

Walbeck/Wassensdorf/Oebisfelde – Es ist nur ein Sonntagnachmittag mit dampfendem Kaffee und Kuchen mit dicken Streuseln. Und doch ist es so viel mehr. Kaffee, Kuchen und ganz viel Herz: Wo Sonntage noch nach Heimat schmecken