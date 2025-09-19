Hass, Hetze, Hakenkreuze: Nach Jahren der Ruhe tauchen erneut verfassungsfeindliche Symbole am Orienta-Markt in Magdeburg auf. Die Betreiber sind alarmiert. Was nun passiert.

Wieder Hakenkreuze in Magdeburg - Orienta Supermarkt wird zur Zielscheibe

Ein Mitarbeiter des Orienta Supermarkts in Neu-Olvenstedt klebt ein Hakenkreuz ab. Es wurde mit blauer Grafitti-Farbe an das Werbebanner gesprüht.

Magdeburg. - Verboten, verstörend, verfassungsfeindlich – und dennoch wieder da: Hakenkreuze an Wand und Werbung des Orienta-Supermarktes in Magdeburg. Schon einmal war der Laden über Jahre Zielscheibe solcher Symbole. Eine Kunstaktion brachte vier Jahre Ruhe. Nun kehrt der Hass zurück.