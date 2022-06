„In deinem Bann“: Neue Single von Gommeraner Musikerin Janika Roloff erschienen

Mit ihrer neuen Single „In deinem Bann“ einen richtigen Ohrwurm geschrieben zu haben, attestieren Janika Roloff viele Hörer. Beim Stadtfest in Gommern kann sich das Publikum live davon überzeugen.

Janika Roloff macht in diesem Sommer ihren nächsten Schritt als Sängerin. Die neue Single ist gerade erschienen.

Gommern - „Wunderschöner Song“ und „wunderschöne Stimme“ lauten zwei der vielen positiven Kommentare, die Janika Roloff seit Veröffentlichung ihres Videos zu ihrer neuen Single „In deinem Bann“ auf der Plattform youtube.com erhalten hat. Das sei total der Ohrwurm, hat sie in persönlichen Reaktionen auf ihr neues Lied bislang am häufigsten gehört, erzählte sie in dieser Woche im Gespräch mit der Volksstimme.