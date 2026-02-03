Nicht nur Andrea und Falk Voß aus Güsen meinen, dass ihnen ihr Kind zu DDR-Zeiten weggenommen wurde. Der Burger Manfred Benndorff teilt das gleiche Schicksal. Sein Fall ist zwar einige Jahre älter, es gibt aber Parallelen.

Manfred Benndorff hat zahlreiche Artikel zum Thema verschwundene Kinder in der DDR gesammelt.

Burg - Es scheint unvorstellbar. Ein Kind wird von einem Krankenhaus für tot erklärt, dabei lebt es noch. Was mit ihm geschehen ist: unklar. Andrea und Falk Voß aus Güsen meinen, dass ihnen dieses Schicksal in der DDR widerfahren ist. Durch die Berichterstattung in der Volksstimme wurde Manfred Benndorff aus Burg sein Schicksal wieder präsent und er traf sich zum Gespräch.