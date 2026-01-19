Wie steht es um ein Café? Indisches Restaurant „Aarju“ reaktiviert beliebte Bowlingbahn in der Innenstadt von Burg
Es tut sich etwas in der Gastronomie-Szene in der Innenstadt von Burg. Das indische Restaurant „Aarju“ erweitert das Angebot und nimmt die Bowlingbahn in Betrieb.
19.01.2026, 07:13
Burg - Im Herbst 2024 ist das indische Restaurant „Aarju“ in der Innenstadt von Burg eröffnet worden. Nun kann es ein beliebtes Angebot reaktivieren, das schon zur Zeit vom Steakhaus Besucher angelockt hat.