Es tut sich etwas in der Gastronomie-Szene in der Innenstadt von Burg. Das indische Restaurant „Aarju“ erweitert das Angebot und nimmt die Bowlingbahn in Betrieb.

Von Marco Papritz 19.01.2026, 07:13
Der Betreiber vom Restaurant „Aarju“ in Burg, Ransha Ashan, kann nun die Bowlingbahn in Betrieb nehmen.
Der Betreiber vom Restaurant „Aarju“ in Burg, Ransha Ashan, kann nun die Bowlingbahn in Betrieb nehmen. Foto: Marco Papritz

Burg - Im Herbst 2024 ist das indische Restaurant „Aarju“ in der Innenstadt von Burg eröffnet worden. Nun kann es ein beliebtes Angebot reaktivieren, das schon zur Zeit vom Steakhaus Besucher angelockt hat.