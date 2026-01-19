Kommunalpolitik in Calvörde Wechsel in Velsdorf: Siegfried Dörheit verlässt das Ehrenamt

Nach vielen Jahren engagierter Arbeit endet das Wirken des Ortsteilbeauftragten Siegfried Dörheit. Sein Abschied bringt Bewegung in die Kommunalpolitik der Gemeinde Calvörde: Für Velsdorf gibt es bereits eine Nachfolgerin, während gleichzeitig ein freier Sitz als Sachkundiger im Sozialausschuss neu zu besetzen ist – eine Entscheidung, die der Gemeinderat treffen muss.