Kommunalpolitik in Calvörde Wechsel in Velsdorf: Siegfried Dörheit verlässt das Ehrenamt
Nach vielen Jahren engagierter Arbeit endet das Wirken des Ortsteilbeauftragten Siegfried Dörheit. Sein Abschied bringt Bewegung in die Kommunalpolitik der Gemeinde Calvörde: Für Velsdorf gibt es bereits eine Nachfolgerin, während gleichzeitig ein freier Sitz als Sachkundiger im Sozialausschuss neu zu besetzen ist – eine Entscheidung, die der Gemeinderat treffen muss.
19.01.2026, 06:15
Velsdorf - „Siegfried Dörheit scheidet aus dem Amt als Ortsteilbeauftragter von Velsdorf aus“, erklärte Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG) bei der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates.