weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Kommunalpolitik in Calvörde: Wechsel in Velsdorf: Siegfried Dörheit verlässt das Ehrenamt

Kommunalpolitik in Calvörde Wechsel in Velsdorf: Siegfried Dörheit verlässt das Ehrenamt

Nach vielen Jahren engagierter Arbeit endet das Wirken des Ortsteilbeauftragten Siegfried Dörheit. Sein Abschied bringt Bewegung in die Kommunalpolitik der Gemeinde Calvörde: Für Velsdorf gibt es bereits eine Nachfolgerin, während gleichzeitig ein freier Sitz als Sachkundiger im Sozialausschuss neu zu besetzen ist – eine Entscheidung, die der Gemeinderat treffen muss.

Von Anett Roisch 19.01.2026, 06:15
Siegfried Dörheit verabschiedet sich aus dem Ehrenamt: Nach vielen Jahren als Ortsteilbeauftragter von Velsdorf und als sachkundiger Einwohner im Kultur-, Sport- und Sozialausschuss endet sein Engagement.
Siegfried Dörheit verabschiedet sich aus dem Ehrenamt: Nach vielen Jahren als Ortsteilbeauftragter von Velsdorf und als sachkundiger Einwohner im Kultur-, Sport- und Sozialausschuss endet sein Engagement. Archivfoto: Anett Roisch

Velsdorf - „Siegfried Dörheit scheidet aus dem Amt als Ortsteilbeauftragter von Velsdorf aus“, erklärte Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG) bei der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates.