In der Dorfkirche in dem Ort der Niederen Börde wird der Colbitzer Film über das Kriegsende 1945 gezeigt. Die Organisatoren versprechen spannende Gespräche und Einblicke. Wo es Tickets gibt.

Das Bild stammt von den Dreharbeiten für den Film „Ein Tag im April“ in Colbitz, der im April auch in Klein Ammensleben aufgeführt wird.

Klein Ammensleben - Der Colbitzer Film „Ein Tag im April“ schlägt weiter hohe Wellen. Nach mehreren Vorführungen in der Region und darüber hinaus wird der von Laien produzierte Streifen auch in Klein Ammensleben zu sehen sein. So laden die Macher des örtlichen Kultur- und Geschichtsvereins sowie der evangelischen Kirchengemeinde für Mittwoch, 22. April, ab 18.30 Uhr zur Aufführung in die Dorfkirche ein.