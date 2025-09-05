Pleiten im Jerichower Land Insolvenzen im Jerichower Land auf Tiefststand: Eine traurige Spitzenposition bleibt jedoch
Die Unternehmen und Betriebe im Landkreis gehen seltener pleite als in den Vorjahren. Wie die Zahlen aussehen und welche negative Statistik der Kreis weiterhin anführt.
05.09.2025, 18:22
Burg - Die Zahl der Insolvenzverfahren im Jerichower Land hat im vergangenen Jahr leicht abgenommen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Halle hervor. Doch in einer Hinsicht bleibt der Landkreis ein trauriger Spitzenreiter.