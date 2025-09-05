Die Unternehmen und Betriebe im Landkreis gehen seltener pleite als in den Vorjahren. Wie die Zahlen aussehen und welche negative Statistik der Kreis weiterhin anführt.

Insolvenzen im Jerichower Land auf Tiefststand: Eine traurige Spitzenposition bleibt jedoch

Die Zahl der Insolvenzcerfahren im Jerichower Land ist auf einem Tiefsstand.

Burg - Die Zahl der Insolvenzverfahren im Jerichower Land hat im vergangenen Jahr leicht abgenommen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Halle hervor. Doch in einer Hinsicht bleibt der Landkreis ein trauriger Spitzenreiter.