Seit drei Jahren trainieren ukrainische Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Tetiana Volynets in Gommern. Die Tanzgruppe „Lucky Dance“ bietet einen geschützten Raum für Begegnung, Integration und neue Freundschaften.

Ukrainische Kinder erleben im Tanz Selbstbewusstsein und Gemeinschaft. Die Gruppe „Lucky Dance“ fördert Integration und eröffnet neue Chancen.

Gommern/JL - Ob Stadtfest oder Gurkenmarkt - die ukrainische Tanzgruppe „Lucky Dance“ stand schon bei zahlreichen Feierlichkeiten auf der Bühne in Gommern. Auch die elfjährige Marharyta aus Gommern tanzt seit zwei Jahren mit. Die Tanztrainerin hatte in der Ukraine eine eigene Tanzschule.