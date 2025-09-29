weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Haseloff-Besuch: Strafe gegen Verein, aber Kreis rudert zurück

Der Freundeskreis Brüchau wollte eigentlich Kontakt zu Ministerpräsident Reiner Haseloff - und erhielt ein Ordnungsgeld. Doch der Kreis ruderte nun zurück.

Von Cornelia Kaiser Aktualisiert: 30.09.2025, 15:03
Sieht so eine Versammlung aus? Mitglieder des Freundeskreises Brüchau warteten an der Sekundarschule auf Ministerpräsident Reiner Haseloff.
Sieht so eine Versammlung aus? Mitglieder des Freundeskreises Brüchau warteten an der Sekundarschule auf Ministerpräsident Reiner Haseloff. Foto: S. Hackbart

Brüchau/Kalbe - Gerade ist Sybille Hackbart, die Vorsitzende des Freundeskreises Brüchau, aus dem Urlaub zurückgekehrt – und traute ihren Augen kaum, als sie ein Schreiben des Altmarkkreises Salzwedel im Briefkasten fand.