Angeblicher Rechtsverstoß Nach Haseloff-Besuch: Strafe gegen Verein, aber Kreis rudert zurück
Der Freundeskreis Brüchau wollte eigentlich Kontakt zu Ministerpräsident Reiner Haseloff - und erhielt ein Ordnungsgeld. Doch der Kreis ruderte nun zurück.
Aktualisiert: 30.09.2025, 15:03
Brüchau/Kalbe - Gerade ist Sybille Hackbart, die Vorsitzende des Freundeskreises Brüchau, aus dem Urlaub zurückgekehrt – und traute ihren Augen kaum, als sie ein Schreiben des Altmarkkreises Salzwedel im Briefkasten fand.