Der Freundeskreis Brüchau wollte eigentlich Kontakt zu Ministerpräsident Reiner Haseloff - und erhielt ein Ordnungsgeld. Doch der Kreis ruderte nun zurück.

Nach Haseloff-Besuch: Strafe gegen Verein, aber Kreis rudert zurück

Sieht so eine Versammlung aus? Mitglieder des Freundeskreises Brüchau warteten an der Sekundarschule auf Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Brüchau/Kalbe - Gerade ist Sybille Hackbart, die Vorsitzende des Freundeskreises Brüchau, aus dem Urlaub zurückgekehrt – und traute ihren Augen kaum, als sie ein Schreiben des Altmarkkreises Salzwedel im Briefkasten fand.