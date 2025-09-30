weather wolkig
  4. Olympia & Paralympics: Wolmirslebener erfolgreich seit Tag eins

Die Wolmirslebener Schulmannschaft war beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ erfolgreich. Müde, aber glücklich ist sie zurück.

Von René Kiel 30.09.2025, 15:00
Abseits der Wettkämpfe besichtigten die Jugendlichen auch das Brandenburger Tor in Berlin.
Abseits der Wettkämpfe besichtigten die Jugendlichen auch das Brandenburger Tor in Berlin. Foto: Frank Brosius

Wolmirsleben/Berlin - Müde, aber glücklich ist die Mannschaft der Förderschule „Am Park“ Wolmirsleben vom Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ zurückgekehrt. Auf dem Staßfurter Bahnhof wurden die zehn jungen Para-Leichtathleten von ihren Eltern herzlich in Empfang genommen. Im Gepäck haben die Mädchen und Jungen viele persönliche Bestleistungen und Erinnerungen an unvergessliche Tage in Berlin.