Olympia & Paralympics Wolmirslebener erfolgreich seit Tag eins
Die Wolmirslebener Schulmannschaft war beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ erfolgreich. Müde, aber glücklich ist sie zurück.
30.09.2025, 15:00
Wolmirsleben/Berlin - Müde, aber glücklich ist die Mannschaft der Förderschule „Am Park“ Wolmirsleben vom Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ zurückgekehrt. Auf dem Staßfurter Bahnhof wurden die zehn jungen Para-Leichtathleten von ihren Eltern herzlich in Empfang genommen. Im Gepäck haben die Mädchen und Jungen viele persönliche Bestleistungen und Erinnerungen an unvergessliche Tage in Berlin.