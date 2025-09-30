Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag im Breiten Weg in Magdeburg gekommen. Eine Straßenbahn stieß mit einem Fußgänger zusammen.

Magdeburg. - Großer Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstag (30. September 2025) in Magdeburg: Auf Höhe des Friedensplatzes war eine Straßenbahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.05 Uhr.

Die angefahrene Person musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Genaueres zur Person sowie zum Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht sagen, da der Einsatz noch laufe (Stand 14 Uhr).

Auf der Grünfläche am Magdeburger Dom landete der Rettungshubschrauber. Foto: Ivar Lüthe

Neben Rettungsdienstfahrzeugen und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber samt Notarzt angefordert worden. Der Hubschrauber landete auf der Grünfläche am Magdeburger Dom. Die verletzte Person konnte allerdings mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Für die Zeit des Einsatzes musste der Breite Weg in Richtung Hasselbachplatz gesperrt werden. Die Straßenbahnlinien 2 , 5, 10 wurden in beide Richtungen über die Otto-von-Guericke-Straße umgeleitet.