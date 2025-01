Burg. - Er hat dieselben Initialen wie das Autokennzeichen des Landkreises: J und L, nur beim Podcast der Volksstimme stehen die Buchstaben nicht für Jerichower Land, sondern für „Jute Laune“. Und der Name ist Programm, seit der Podcast im vergangenen Herbst startete. Derzeit befindet er sich in einer kleinen Pause zum Jahreswechsel, aber Mitte Januar geht es wieder los.

Podcast, das ist ein bisschen so wie die Volksstimme zum Hören, aber eben doch ganz anders. Reporter Thomas Pusch ist in die Rolle des Moderators geschlüpft, Volontärin Johanna Flint steuert die Nachrichten bei.

Blick auch in die kleinen Orte

Ein Thema steht immer im Mittelpunkt einer Podcastfolge. Da ging es beispielsweise darum, wem zu Erntedank eigentlich gedankt wird, was man alles mit einem Kürbis machen kann und was hinter den Mauern des Burger Tiefkühlpizzaherstellers Hasa so passiert. Angereichert wird das Programm mit der Rubrik „JL von A bis Z" , die auch in die kleinen Orte schaut, und Veranstaltungstipps.

Den Podcast gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel hier. Jute Laune mit Menschen und Geschichten aus dem Jerichower Land – die jute Laune ist zwar nicht garantiert, aber auf jeden Fall versprochen.