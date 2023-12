Aufregung und Überraschung wegen gefällter Bäume an der B 246a in Möckern. War es Kahlschlag oder Gefahrenabwehr?

Kahlschlag oder Gefahrenabwehr in Möckern zwischen Friedhof und Bundesstraße 246a

Möckerns Ortschef Detlef Friedrich zeigte sich entsetzt angesichts der Baumfällungen am Friedhof.

Möckern. - „Das ist kein Rückschnitt, das ist Kahlschlag“, schimpfte am Dienstagabend Möckerns Ortsbürgermeister Detlef Friedrich. Kurz zuvor hatte er entdeckt, was der Landesforstbetrieb von Sachsen-Anhalt als „Baumschnittmaßnahmen“ und „Rückschnitt von Buchen und Akazien“ an der Bundesstraße 246a zwischen der Hohenziatzer Chaussee und dem Möckeraner Friedhof angekündigt hatte.