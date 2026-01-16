Bürgermeisterwahl Wird es eine Wahl geben, wenn Gommern einen neuen Bürgermeister sucht?
Im März wird in Gommern das erste Mal in diesem Jahr gewählt - nämlich der neue Bürgermeister. Bei der letzten Bürgermeisterwahl gab es nur einen Kandidaten - der schon damalige und auch jetztige Amtsinhaber Jens Hünerbein. Wird es dieses mal auch andere Kandidaten geben?
16.01.2026, 12:14
Gommern - Am 22. März sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Einheitsgemeinde Stadt Gommern aufgerufen, ihren hauptamtlichen Bürgermeister für die kommenden sieben Jahre zu wählen.