Die Stadtverwaltung hat eine erste Liste mit Maßnahmen zusammengestellt, die in diesem Jahr vom Sondervermögen mitfinanziert werden sollen. Ein Projekt fiel in der außerordentlichen Sitzung des Stadtrates durch. Was war der Grund?

Burg. - Das Sondervermögen lässt bei allen Gemeinden die Kassen klingeln. Ideen, was man damit machen kann, gibt es viele. Eine davon ist, die Internetseite der Stadt Burg neu und barrierefrei zu machen und neu zu gestalten - für 50.000 Euro. Ist das Geld aus dem Sondervermögen dafür gedacht?