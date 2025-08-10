Das Rittergut Barby in Loburg ist weit bekannt - nicht zu letzt, weil es von den Machern der Karls Erlebnisdörfer ist. Neben Café, Gutshaus und Bonbon-Manufaktur, gibt es jetzt auch Appartments. Fotos zeigen wie sie aussehen.

Loburg - „Wenn Gäste die Türen zu den Apartments in der ehemaligen Wassermühle in Loburg aufschließen, dann staunen sie meist erst einmal“, erzählt Teammanagerin Andrea Horn von Karls Rittergut in Loburg. Tatsächlich wirken die Unterkünfte, die ein Mix aus Ferienwohnung und Hotelzimmer seien, ein bisschen wie aus der Zeit gefallen.