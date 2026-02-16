weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Zusammenstoß mit Wild: Unfall unweit von Havelberg endet im Graben am Baum

Jetzt live:
Närrisches Spektakel im Livestream: Großer Karnevalszug der KUKAKÖ live verfolgen
Närrisches Spektakel im Livestream: Großer Karnevalszug der KUKAKÖ live verfolgen

Zusammenstoß mit Wild Unfall unweit von Havelberg endet im Graben am Baum

Kurz nach Mitternacht eilten Feuerwehrleute aus Havelberg und Vehlgast-Kümmernitz am Montag, 16. Februar2026, zum Einsatz bei Breddin.

Von Andrea Schröder Aktualisiert: 16.02.2026, 12:23
In der Nacht zum Montag ist es auf der L4 zwischen Breddin und Breddin Ausbau zu einem Wildunfall gekommen.
In der Nacht zum Montag ist es auf der L4 zwischen Breddin und Breddin Ausbau zu einem Wildunfall gekommen. Foto: Feuerwehr Havelberg

Havelberg/Breddin. - „Unklare Lage nach Verkehrsunfall“ lautete die Alarmierung der Leitstelle am frühen Montagmorgen für die Feuerwehren Havelberg und Vehlgast-Kümmernitz. Gegen 0.40 Uhr fuhren die Kameraden zum Unfallort zwischen Breddin und Breddin-Ausbau. „Der Bereich gehört tatsächlich noch zu unserer Gemarkung im Bundesland Sachsen-Anhalt“, sagt Stadtwehrleiter Marvin Schmidt.