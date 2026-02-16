Kurz nach Mitternacht eilten Feuerwehrleute aus Havelberg und Vehlgast-Kümmernitz am Montag, 16. Februar2026, zum Einsatz bei Breddin.

In der Nacht zum Montag ist es auf der L4 zwischen Breddin und Breddin Ausbau zu einem Wildunfall gekommen.

Havelberg/Breddin. - „Unklare Lage nach Verkehrsunfall“ lautete die Alarmierung der Leitstelle am frühen Montagmorgen für die Feuerwehren Havelberg und Vehlgast-Kümmernitz. Gegen 0.40 Uhr fuhren die Kameraden zum Unfallort zwischen Breddin und Breddin-Ausbau. „Der Bereich gehört tatsächlich noch zu unserer Gemarkung im Bundesland Sachsen-Anhalt“, sagt Stadtwehrleiter Marvin Schmidt.