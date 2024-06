Das Burger Boulevard in der Schartauer Straße wird 75 Jahre jung. Die Konsumgenossenschaft Burg-Genthin-Zerbst will das Jubiläum am Freitag, 21. Juni, feiern und hat dazu ein spezielles Programm vorbereitet.

Franziska Will, Anja Sens und Ines Desens bereiten mit weiteren fünf Mitarbeitern das Jubiläum des Burger Kaufhauses Boulevard am Freitag vor und freuen sich auf viele Gäste.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Was wäre die Schartauer Straße ohne das Kaufhaus Boulevard in Burg? „Einfach undenkbar“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Die Einrichtung ist ein Einkaufsmagnet in der Innenstadt – „und wird es auch bleiben“, verspricht Heiko Bönig, Vorstand der Konsumgenossenschaft Burg-Genthin-Zerbst, die das Haus in der Einkaufsstraße betreibt.