Am Mittwochnachmittag wurde die Absperrung am Körbelitzer Weg so eingerichtet, dass Radfahrer die Strecke zwischen Gerwisch und Körbelitz weiterhin nutzen können, aber Kraftfahrer nicht mehr. Zuvor war die Sperrschranke auf dem Weg von Autofahrern auf dem Grünstreifen umfahren worden.

Manuela Langner