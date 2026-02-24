weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Kritik an Zuständen und fehlenden Lösungen: Kein Platz für Fahrräder in Zügen und an Bahnhöfen im Jerichower Land: So schlimm ist es für Pendler

Kritik an Zuständen und fehlenden Lösungen Kein Platz für Fahrräder in Zügen und an Bahnhöfen im Jerichower Land: So schlimm ist es für Pendler

Geht es um das Abstellen oder Mitnehmen von Fahrrädern in Zügen, dann schneiden Regionalexpress und Bahnhöfe im Jerichower Land schlecht ab. Die Probleme sind vielfältig.

Von Marco Papritz 24.02.2026, 06:45
Am Bahnhof in Burg reichen die Stellplätze für Fahrräder nicht aus. An anderen Stationen im Jerichower Land ist die Situation noch schlechter.
Am Bahnhof in Burg reichen die Stellplätze für Fahrräder nicht aus. An anderen Stationen im Jerichower Land ist die Situation noch schlechter. Foto: Marco Papritz

Burg - In Zügen, die durch das Jerichower Land fahren, ist zu wenig Platz. An manchen Bahnhöfen gibt es ihn gar nicht. Wer ein Fahrrad mitnehmen oder abstellen möchte, könnte Probleme bekommen.