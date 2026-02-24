Sternbrücke und Halbkugeln in Magdeburg Diese Plüschtiere wünschten sich die Magdeburger

Auf die von der KI erstellten Plüschtiere aus Magdeburg gab es viele Reaktionen. Auch wenn alles fiktiv und nichts davon käuflich ist, haben die Magdeburger noch mehr Ideen. So sehen die am meisten gewünschten Plüschfiguren aus.