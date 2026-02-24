weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Sternbrücke und Halbkugeln in Magdeburg: Diese Plüschtiere wünschten sich die Magdeburger

Auf die von der KI erstellten Plüschtiere aus Magdeburg gab es viele Reaktionen. Auch wenn alles fiktiv und nichts davon käuflich ist, haben die Magdeburger noch mehr Ideen. So sehen die am meisten gewünschten Plüschfiguren aus.

Von Lena Bellon 24.02.2026, 07:00
Dieses Bild wurde mit KI erstellt: Die Sternbrücke, der Dom und die Volksstimme als Plüschtiere. Die Magdeburger hatten aber noch mehr Ideen.
Magdeburg. - Mit einer KI hat die Volksstimme eine kleine Kollektion an Magdeburg-Plüschtieren kreiert. Die Magdeburger hatten aber noch mehr Ideen, welche Sehenswürdigkeiten noch fehlen.