Im Dezember noch vertagt, nun wird erneut beraten: Der Hauptausschuss diskutiert über den Haushalt für Elbe-Parey. Welche Einschnitte werden konkret – und wie sehen die geplanten Investitionen in Güsen aus?

Das Ringen um Millionen: Einsparungen und Investitionen stehen in Elbe-Parey zur Debatte

Um Sparmaßnahmen und Investitionen geht es bei der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag in Güsen, wo für die Gemeinde Elbe-Parey der Haushalt aufgestellt werden soll.

Parey/Güsen. - Was im Dezember noch verschoben worden ist, soll am heutigen Dienstag erneut angegangen werden: Die Beratungen über den Haushalt der Gemeinde Elbe-Parey nehmen erneut Fahrt auf.