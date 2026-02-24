weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Freiwillige Leistungen vor Streichung Das Ringen um Millionen: Einsparungen und Investitionen stehen in Elbe-Parey zur Debatte

Im Dezember noch vertagt, nun wird erneut beraten: Der Hauptausschuss diskutiert über den Haushalt für Elbe-Parey. Welche Einschnitte werden konkret – und wie sehen die geplanten Investitionen in Güsen aus?

Von Louis Hantelmann 24.02.2026, 07:03
Um Sparmaßnahmen und Investitionen geht es bei der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag in Güsen, wo für die Gemeinde Elbe-Parey der Haushalt aufgestellt werden soll.
Parey/Güsen. - Was im Dezember noch verschoben worden ist, soll am heutigen Dienstag erneut angegangen werden: Die Beratungen über den Haushalt der Gemeinde Elbe-Parey nehmen erneut Fahrt auf.