Freiwillige Leistungen vor Streichung Das Ringen um Millionen: Einsparungen und Investitionen stehen in Elbe-Parey zur Debatte
Im Dezember noch vertagt, nun wird erneut beraten: Der Hauptausschuss diskutiert über den Haushalt für Elbe-Parey. Welche Einschnitte werden konkret – und wie sehen die geplanten Investitionen in Güsen aus?
24.02.2026, 07:03
Parey/Güsen. - Was im Dezember noch verschoben worden ist, soll am heutigen Dienstag erneut angegangen werden: Die Beratungen über den Haushalt der Gemeinde Elbe-Parey nehmen erneut Fahrt auf.