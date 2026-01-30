Am Wochenende mal runter von der Couch, aber wohin dann? Ein WhatsApp-Kanal von einer Burgerin kann hier Abhilfe schaffen. Sie sammelt und veröffentlicht Termine aus Burg und Umgebung.

Keine Langeweile: Über WhatsApp-Kanal wissen, was los ist

Burg - Das Wochenende kommt regelmäßig, Ferien auch, wenn auch in größeren Abständen. Die Frage bleibt bei beidem die gleiche: Was wollen wir denn da machen? Der WhatsApp-Kanal „Veranstaltungen in Burg und Umgebung“ kann hier Abhilfe schaffen. Ins Leben gerufen hat ihn Yvonne Haase. Sie verrät, wo man ihn findet und wie man selbst auch Ankündigungen einreichen kann.