Das Auto öfter stehen lassen und zu Fuß gehen: Nachhaltigkeitsexpertin Silke Rühmland von der Uni Magdeburg erklärt, wie jeder seinen ökologischen Fußabdruck senken kann und warum Mobilität dabei eine überraschend große Rolle spielt.

Ein Monat Autofasten: So viel CO2 spart man wirklich, wenn man zu Fuß geht

Magdeburg. - In der Januar-Serie „Weniger ist mehr“ verzichtet Reporterin Sabine Lindenau auf ihr Auto und erledigt die meisten Wege zu Fuß. Mit Dr. Silke Rühmland, Leiterin des Nachhaltigkeitsbüros der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, hat sie über die Effekte für den Umweltschutz gesprochen.