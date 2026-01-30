weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  Magdeburger Nachhaltigkeitsexpertin klärt auf: Ein Monat Autofasten: So viel CO2 spart man wirklich, wenn man zu Fuß geht

Das Auto öfter stehen lassen und zu Fuß gehen: Nachhaltigkeitsexpertin Silke Rühmland von der Uni Magdeburg erklärt, wie jeder seinen ökologischen Fußabdruck senken kann und warum Mobilität dabei eine überraschend große Rolle spielt.

Von Sabine Lindenau 30.01.2026, 06:45
Dr. Silke Rühmland leitet das Nachhaltigkeitsbüro der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Dr. Silke Rühmland leitet das Nachhaltigkeitsbüro der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - In der Januar-Serie „Weniger ist mehr“ verzichtet Reporterin Sabine Lindenau auf ihr Auto und erledigt die meisten Wege zu Fuß. Mit Dr. Silke Rühmland, Leiterin des Nachhaltigkeitsbüros der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, hat sie über die Effekte für den Umweltschutz gesprochen.