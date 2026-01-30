weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Das ist 2026: Magdeburger Volksbad Buckau verbindet in besonderen Zeiten

Das Volksbad Buckau in Magdeburg blickt auf ein bewegtes Jahr zurück: Es geht um ein Jubiläum, politische Haltung, starke Netzwerke – und warum Kulturarbeit in Magdeburg wichtiger ist denn je.

Von Martin Rieß 30.01.2026, 07:00
Volksbad Buckau.
Volksbad Buckau. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Das Jahr ist zu Ende, ein neues beginnt. Die Volksstimme fragt bei Organisationen, Institutionen und Einrichtungen in Magdeburg nach. Heute: Jacqueline Brösicke, Leiterin des Frauenzentrums Courage und des Soziokulturellen Zentrums Volksbad Buckau, getragen von der Fraueninitiative Magdeburg.