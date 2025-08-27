Nicht am Deich, sondern am Niegripper See wird am Sonnabend, 30. August 2025, das Sommerkino vom Heimatverein Niegripp organisiert. Der Spielfilm „Dessau Dancers“ ist der Auftakt für einen Thementag über Breakdance in der DDR.

Kino unter freiem Himmeln zieht zum Niegripper See um: Film über Breakdance stimmt auf Thementag ein

Szene aus dem Film „Dessau Dancers“, der in diesem Jahr beim Kino unter freiem Himmel in Niegripp gezeigt wird.

Niegripp - Mit dem Film „Dessau Dancers“ wird die Reihe vom Sommerkino in Niegripp in diesem Jahr fortgeführt. Der Heimatverein zieht nun an den Niegripper See und erwartet dort mehrere Hundert Zuschauer. Der Spielfilm ist eine Zeitreise in die DDR.