Eltern bald auf barrikaden? Harter Sparkurs trifft Kinder: Biederitz will jetzt an Ernährung in der Kita sparen
Biederitz muss sparen - und das trifft jetzt sogar die Kita-Kinder. Hier will man jetzt tatsächlich auch an der Ernährung der Kinder sparen. Doch das ist noch längst nicht alles.
Aktualisiert: 26.08.2025, 13:22
Biederitz. Seit mehr als einem Jahrzehnt steckt die Einheitsgemeinde Biederitz in der Konsolidierung fest. Die Spielräume sind knapp, Kulturgelder fast in Gänze gestrichen und emotionale Diskussion - wie zuletzt um die Kita Sonnenschein in Gerwisch - vorprogrammiert.