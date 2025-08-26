weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kita in Biederitz: Jetzt wird an Ernährung der Kinder gespart

Biederitz muss sparen - und das trifft jetzt sogar die Kita-Kinder. Hier will man jetzt tatsächlich auch an der Ernährung der Kinder sparen. Doch das ist noch längst nicht alles. 

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 26.08.2025, 13:22
In der Gemeinde Biederitz stehen die nächsten Sparmaßnahmen an.
In der Gemeinde Biederitz stehen die nächsten Sparmaßnahmen an. Foto: IMAGO/Harald Dostal

Biederitz. Seit mehr als einem Jahrzehnt steckt die Einheitsgemeinde Biederitz in der Konsolidierung fest. Die Spielräume sind knapp, Kulturgelder fast in Gänze gestrichen und emotionale Diskussion - wie zuletzt um die Kita Sonnenschein in Gerwisch - vorprogrammiert.